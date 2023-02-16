Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал

Лукашенко: «Війна набуде зовсім іншого характеру»

Напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 17 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати з росіянами проти України і назвав умову. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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«Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі тільки в одному разі: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде жорсткішою. ​​І війна набуде зовсім іншого характеру», – заявив Лукашенко відповідаючи на питання журналістів про участь у війні.

Нагадаємо, у Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Пєсков зазначив, що зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися – не розповів.

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Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися наприкінці грудня 2022 року. Тоді у Петербурзі відбувалася неформальна зустріч лідерів держав СНД. Окрім того, на запрошення Путіна Лукашенко відвідав підмосковне Зоряне містечко – центр підготовки космонавтів імені Гагаріна, де проходив відбір кандидатів для польоту в космос з Білорусі.