Ворожий дрон намагався атакувати катер прикордонників

Прикордонники знешкодили безпілотник влучною стріляниною

Сьогодні, 15 грудня, на Миколаївщині безпілотник російської армії намагався напасти на прикордонний катер. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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«Ворожий безпілотник намагався атакувати катер морських прикордонників у Миколаївській області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський БПЛА не виконав своє завдання, а був знищений.

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«Смертоносний дрон не долетів до катера, оскільки екіпаж знешкодив його влучною стріляниною», – повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Росія вже втратила в Україні 1644 БПЛА оперативно-тактичного рівня.