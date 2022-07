ЄС почав обговорення сьомого пакета санкцій проти РФ

Посли країн-учасниць Європейського Союзу сьогодні, 14 липня, розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії через війну проти України. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.

«Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок – обговорення, у середу – затвердження, якщо все піде добре», – написав Юзвяк.

За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

