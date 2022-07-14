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    Економіка

    ЄС почав обговорення сьомого пакета санкцій проти РФ

    ЄС почав обговорення сьомого пакета санкцій проти РФ
    фото з відкритих джерел

    До списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів

    Посли країн-учасниць Європейського Союзу сьогодні, 14 липня, розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії через війну проти України. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.

    «Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок – обговорення, у середу – затвердження, якщо все піде добре», – написав Юзвяк.

    За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

    На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

    Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: ЄС росія окупанти США санкції експорт війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄС почав обговорення сьомого пакета санкцій проти РФ