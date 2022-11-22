Україна отримала від Британії ракети з лазерною системою самонаведення

Вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у $207 тис

Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Ракети, оснащені лазерною системою самонаведення, традиційно запускаються ВПС Великої Британії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ як мобільні пускові установки використовують вантажні машини.

Видання зазначає, що вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у $207 тис.

Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Ізраїлю під тиском США погодився придбати «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів.

Також раніше Bloomberg повідомив, що ізраїльська влада може розпочати постачання зброї Києву через треті країни.