Українська бабуся назбирала ворожих набоїв і передала їх ЗСУ (відео)

Бабуся не гаяла часу дарма

«Бийте кацапів», – звернулася бабуся до військових

Бабуся назбирала набоїв російських окупантів і передала їх українським військовим, коли ті зайшли в один з населених пунктів.Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ось тому ми непереможні. Крута українська бабуся», – ідеться в підписі до ролика.

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Старенька жінка зі сльозами на очах демонструє стрічки з набоями, намотаними на руці. «Бийте кацапів», – звернулася вона до військових.

Українські захисники дякують їй за таку зустріч та обіцяють привезти харчів.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

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Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Додамо, що українське телебачення повернулося до Херсона ще вчора.