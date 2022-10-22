ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні
Ракетно-артилерійські підрозділи завдали 220 ударів по окупантах
Минулої доби українською авіацією на півдні відпрацьовано десять ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони в Каховському районі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога:
- 17 рашистів,
- реактивна система залпового вогню «Град», танк, міномет,
- три одиниці авто-бронетехніки,
- три склади боєприпасів в Бериславському районі,
- пошкоджено ще шість броньованих автівок і два міномети.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до десяти одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».
«Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними», – попереджає ОК «Південь».
Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.
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