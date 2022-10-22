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ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні
Українські захисники б'ють ворога на усіх напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали 220 ударів по окупантах

Минулої доби українською авіацією на півдні відпрацьовано десять ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони в Каховському районі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога:

  • 17 рашистів,
  • реактивна система залпового вогню «Град», танк, міномет,
  • три одиниці авто-бронетехніки,
  • три склади боєприпасів в Бериславському районі,
  • пошкоджено ще шість броньованих автівок і два міномети.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до десяти одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».

«Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними», – попереджає ОК «Південь».

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.

Теги: ЗСУ Україна росія окупанти війна

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