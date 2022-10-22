ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали 220 ударів по окупантах

Минулої доби українською авіацією на півдні відпрацьовано десять ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони в Каховському районі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога:

17 рашистів,

реактивна система залпового вогню «Град», танк, міномет,

три одиниці авто-бронетехніки,

три склади боєприпасів в Бериславському районі,

пошкоджено ще шість броньованих автівок і два міномети.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до десяти одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».

«Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними», – попереджає ОК «Південь».

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.