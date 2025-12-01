Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 387 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб.
  • танків – 11 387 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

