Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 1 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб.
- танків – 11 387 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.
