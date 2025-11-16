Наступ РФ на Покровськ сповільнився, зростає дезертирство та втрати – Атеш

Дезертири з російської армії могли бути прямо причетні до наведення вогню на позиції ЗС РФ у районі Покровська

Агенти партизанського руху «АТЕШ», які діють у лавах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, інформують про суттєве ускладнення оперативної обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації. Про це йдеться в повідомленні руху, інформує «Главком».

За даними агентів, незважаючи на те, що цілі квартали переходять «з рук у руки», загалом наступ російських військ сповільнився. Логістика та ротація військових здійснюються найповільніше за останній тиждень, а окупанти не можуть евакуювати поранених та тіла вбитих із вулиць.

Агенти «АТЕШ» також повідомляють про зникнення або дезертирство низки військовослужбовців після серії прицільних ударів, завданих Силами оборони України по російських позиціях на околицях Покровська. Були вражені командні пункти, місця стоянки військової техніки та підрозділи БпЛА. Деякі російські солдати вважають, що дезертири могли бути прямо причетні до наведення вогню на позиції ЗС РФ.

Партизани додали, що продовжують отримувати нові звернення від військовослужбовців ЗС РФ із пропозицією приєднатися до руху. «АТЕШ» також анонсував низку «успіхів у Покровську», про які вони зможуть повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області.