Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ РФ на Покровськ сповільнився, зростає дезертирство та втрати – Атеш

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Наступ РФ на Покровськ сповільнився, зростає дезертирство та втрати – Атеш
фото з відкритих джерел

Дезертири з російської армії могли бути прямо причетні до наведення вогню на позиції ЗС РФ у районі Покровська 

Агенти партизанського руху «АТЕШ», які діють у лавах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, інформують про суттєве ускладнення оперативної обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації. Про це йдеться в повідомленні руху, інформує «Главком».

За даними агентів, незважаючи на те, що цілі квартали переходять «з рук у руки», загалом наступ російських військ сповільнився. Логістика та ротація військових здійснюються найповільніше за останній тиждень, а окупанти не можуть евакуювати поранених та тіла вбитих із вулиць.

Агенти «АТЕШ» також повідомляють про зникнення або дезертирство низки військовослужбовців після серії прицільних ударів, завданих Силами оборони України по російських позиціях на околицях Покровська. Були вражені командні пункти, місця стоянки військової техніки та підрозділи БпЛА. Деякі російські солдати вважають, що дезертири могли бути прямо причетні до наведення вогню на позиції ЗС РФ.

Партизани додали, що продовжують отримувати нові звернення від військовослужбовців ЗС РФ із пропозицією приєднатися до руху. «АТЕШ» також анонсував низку «успіхів у Покровську», про які вони зможуть повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі. 

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. 

Теги: окупанти втрати наступ Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
Вчора, 18:38
Польський історик пояснив, чому Волинь важливіша за Катинь у діалозі з Україною
Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика
13 листопада, 14:55
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
6 листопада, 17:48
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 08:29
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
1 листопада, 08:14
Журналіст The Economist опублікував фото бійців, які висадилися з гелікоптера
ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська – The Economist
31 жовтня, 21:28
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 305 танків
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 жовтня, 07:22
Ігор та Сава перебували на позиціях два місяці
Піхотинці удвох поклали взвод окупантів біля Костянтинівки
26 жовтня, 16:15
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43

Події в Україні

Наступ РФ на Покровськ сповільнився, зростає дезертирство та втрати – Атеш
Наступ РФ на Покровськ сповільнився, зростає дезертирство та втрати – Атеш
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 листопада 2025. Зведення Генштабу
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
Правоохоронці показали, як ловили левицю-утікачку у Хмельницькому
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Відключення світла по всій країні: «Укренерго» анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua