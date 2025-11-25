АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони

Нерухомість, якою користувався Герман Галущенко, належить ексміністру-втікачу Віталію Захарченку

Арештований маєток площею 647 кв. м на столичній вулиці Добровольчих батальйонів (попередня назва – вул. Панфіловців), яким користувався колишній міністр юстиції Герман Галущенко, може відійти для потреб Міністерства оборони. Як передає «Главком», про це повідомила т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради.

«До 31 листопада завершимо ринкові консультації з пошуку комерційного управителя на цей актив. Очікування успішності вказаних консультацій я не розглядаю оптимістично. Водночас маємо запити від Міноборони і Мінветеранів у забезпеченості приміщень. На мою думку, подібні активи, на які вкрай складно відшукати управителя, потрібно пропонувати використовувати для потреб оборони і соціального спрямування», – наголосила посадовиця.

Разом із тим, Максименко визнала: АРМА не має ключів від цього маєтку, а також не підписувала жодних актів з прийому-передачі будинку, який ще у 2021 року суд, за наполяганням органу досудового розслідування, передав в управління АРМА.

Як повідомляв «Главком», маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

Крім того, «Главкому» стало відомо, що на початку вересня 2024 року АРМА мала намір оглянути територію, зокрема, зайти всередину помешкання колишнього міністра Захарченка на вулиці Добровольчих батальйонів.

«У зв’язку з обмеженим доступом до активу, потрапити в приміщення та здійснити їх детальний опис та фотофіксацію не вдалося», – йдеться у звіті підрозділу АРМА.

Зокрема, візуальна перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів зафіксувала, що будинок Захарченка перебуває під фізичною охороною та відеонаглядом.

Як з'ясувало НАБУ, у будинку Захарченка жив ексміністр юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.