«Люди не хочуть приймати факт війни». Речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Люди не хочуть приймати факт війни». Речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових
колаж: glavcom.ua
Полтавський обласний ТЦК назвав основну причину конфліктів між військовими та цивільними

Роман Істомін наголошує: агресія до військових виникла не через «буси», а через втому від війни

Агресія до працівників територіальних центрів комплектування з’явилася задовго до скандальних відео з «бусифікацією». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, коментуючи зростання кількості конфліктів між військовими та цивільними.

«Агресія до військовослужбовців ТЦК та СП з’явилася ще раніше, ніж сам термін «бусифікація». Найпершим публічним проявом став конфлікт з полтавським блогером Романом Заволокою, який показав середній палець військовим і плюнув у обличчя колишньому десантнику. Частина його підписників тоді навіть схвалила цей вчинок», – згадав Істомін.

За його словами, неприязнь до представників ТЦК не виникла через їхню поведінку, а через небажання частини суспільства приймати реальність війни. «Негатив до ТЦК виник не через якісь дії з боку наших військових, а через небажання частини суспільства прийняти сам факт війни. Людині простіше вірити, що вручення повістки незаконне або що «хтось інший має воювати». Ці міфи активно підживлюють псевдоадвокати й російські телеграм-канали», – наголосив речник.

Істомін вважає, що ТЦК сьогодні стало символом не мобілізації, а нагадуванням про війну, яка триває. Саме тому будь-який інцидент із військовими одразу викликає суспільний резонанс. «Коли поліцейський виконує законне затримання, а людина чинить опір, це знімають і викладають у мережу як «насильство з боку ТЦК»», – зазначив він.

Істомін додає: «І тому будь-який інцидент із нами (військовослужбовцями ТЦК – «Главком») одразу стає гучним заголовком. Але насправді ми виконуємо величезний обсяг роботи – не лише пов’язаний із мобілізацією, а й із соціальною підтримкою, оформленням документів, обліком, координацією з громадами. Просто суспільству легше вірити у страшні історії, ніж приймати реальність війни».

Речник наголосив, що мобілізація – це не покарання, а спосіб виживання держави.

«Можливо, якби від самого початку людям чесно сказали, що це справжня війна і вона надовго, ставлення сьогодні було б інше. Без мобілізації країна просто не виживе», – підсумував Істомін.

Нагадуємо, нещодавно у Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина. Чоловік під час оформлення документів військовозобовʼязаний декілька разів вистрілив у представників ТЦК, вони отримали поранення.

Речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін прокоментував інцидент. За його словами, військовозобов’язаний до збірного пункту районного ТЦК та СП прибув у супроводі поліції. Під час огляду його речей, чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Істомін зазначив, що двоє військовослужбовців отримали поранення гомілок, їх госпіталізували.

Теги: війна агресія військові мобілізація конфлікт ТЦК

