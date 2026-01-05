Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів

Сили оборони ліквідували щонайменше 40 окупантів

На Харківщині російські загарбники спробували використати газопровід «Союз» для просування. Українські захисники зупинили штурм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що окупанти намагалися використати газопровід для прихованого виходу й подальшого накопичення сил. Росіяни діяли північніше Новоплатонівки Харківської області – у напрямку Нової Кругляківки й Загризового. До спроби прориву було залучено приблизно 50 людей.

«77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована.

❗️ На Купʼянському напрямку росіяни спробували використати для просування газовпровід “Союз”: 77 оаембр із суміжними підрозділами зупинила штурм ворога



Противник діяв північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву рф залучила близько… pic.twitter.com/PYmd17jpPG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2026

Нагадаємо, у Куп’янську триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів, яка розпочалася восени. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишилося менш ніж сто росіян.

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, війська РФ опинилися в повному оточенні та мають серйозні проблеми з постачанням, навіть з повітря. Хоча російські командири отримали завдання захопити Куп’янськ до лютого 2026 року.

До слова, українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.