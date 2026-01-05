Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
Росіяни намагалися використати газопровід для подальшого накопичення сил
скриншот з відео сьомого корпусу ДШВ

Сили оборони ліквідували щонайменше 40 окупантів

На Харківщині російські загарбники спробували використати газопровід «Союз» для просування. Українські захисники зупинили штурм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що окупанти намагалися використати газопровід для прихованого виходу й подальшого накопичення сил. Росіяни діяли північніше Новоплатонівки Харківської області – у напрямку Нової Кругляківки й Загризового. До спроби прориву було залучено приблизно 50 людей.

«77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована.

Нагадаємо, у Куп’янську триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів, яка розпочалася восени. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишилося менш ніж сто росіян.

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, війська РФ опинилися в повному оточенні та мають серйозні проблеми з постачанням, навіть з повітря. Хоча російські командири отримали завдання захопити Куп’янськ до лютого 2026 року.

До слова, українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.

Читайте також:

Теги: Харківщина газ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1 589 реактивних систем залпового вогню
Втрати ворога станом на 2 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
2 сiчня, 06:53
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
29 грудня, 2025, 12:36
У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
27 грудня, 2025, 20:16
Куп'янський напрямок. Стратегія чи ризик?
Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ
22 грудня, 2025, 18:28
Російські війська захопили село Грабовське на Сумщині
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
21 грудня, 2025, 10:58
Ми успішно здійснюємо стрімкі наступальні операції, а росіяни – ні
Україна може виграти цю війну
16 грудня, 2025, 07:50
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)
12 грудня, 2025, 04:55
Окупанти підвішували полонених за руки, душили, били струмом та обливали крижаною водою на морозі
Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
8 грудня, 2025, 16:50
У Маріуполі біля Драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
7 грудня, 2025, 06:29

Події в Україні

Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
Окупанти атакували енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлені споживачі
Окупанти атакували енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлені споживачі

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua