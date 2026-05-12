Втрати ворога станом на 12 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 12 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 12 травня втратила:
- особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб;
- танків – 11 926 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.
- артилерійських систем – 41 935 (+72) од.
- РСЗВ – 1 785 (+2) од.
- засоби ППО – 1 373 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.
- спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.
