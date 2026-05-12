Втрати ворога станом на 12 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 926 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 12 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 12 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб;
  • танків – 11 926 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.
  • артилерійських систем – 41 935 (+72) од.
  • РСЗВ – 1 785 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 373 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.
  • спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.

