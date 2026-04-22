У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі

Одній з учасниць конфлікту довелося публічно вибачитися за свої слова

У мережі стався конфлікт між військовослужбовицею Марією Гаєвською та письменницею Дар’єю Лісіч. Українки посперечалися в соцмережі Threads через питання пріорітетів під час війни. До обговорення долучилися і інші користувачі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Суть скандалу між Лісіч і Гаєвською

Марія Гаєвська опублікувала допис із фото української блогерки Юлії Верби, де вона позує з букетом із 1 тис. троянд. Поруч військова додала фото, згенероване штучним інтелектом, де блогерка вже не з букетом квітів, а купою турнікетів. Свій допис військовослужбовиця підписала одним словом: «Пріоритети».

На це відреагували користувачі в коментарях. Серед них була й поетеса Дар’я Лісіч. Дівчина зауважила, що через подібні дописи українці соромляться жити під час війни. «Через такі пости люди соромляться добре жити», – написала вона.

Врешті між користувачками зав’язалася бурхлива розмова. Гаєвська відреагувала на коментар Лісіч та зауважила, що існує різниця між гарним життям «звичайних громадян» та «інфлюенсерів». «Пані Дар’я, є різниця між добре жити «звичайним громадянам» та добре жити «інфлюенсерам». Ви прекрасно самі розумієте, як цей букет можна було вигідно прорекламувати, щоб і рекламу зробити, і потреби якогось медеваку закрити. І те, що багатомільйонна підписка несе відповідальність за собою, бо, як не крути, беруть приклад із неї. І важливо розуміти, які цінності сіяти. Якби це була звичайна дівчинка з 300 підписниками, і її букет від коханого, питань не виникло б. Але не тут», – йдеться в коментарі.

Після цього коментаря Дар’я Лісіч відповіла військовій, що вона не «Дарина». А поетеса, схоже, назвала військову «куркою», оскільки про це жінки згадали у своїх відео, які вони записали із цього приводу. Проте в коментарях цієї згадки немає.

Вибачення Дар’ї Лісіч

Дар'я Лісіч записала відео з вибаченням

Згодом Дар’я Лісіч записала відео з вибаченням в Instagram. Дівчина зізналася, що вона дізналася, що має справу з військовою, коли їй почало «прилітати» за її слова. Як стверджує поетеса, вона не мала права так говорити з військовою, тож їй соромно за свої слова.

Вона вибачилася перед Марією Гаєвською особисто й публічно. «Не можу не прокоментувати скандал навколо мого коментаря. Я точно знаю, яка я, що мною рухає і чим я не є. Мені важлива моя репутація, і нехай я буду просто ситуативною хамкою, аніж жінкою, яка зневажає військову гідність. Бо це не так і я маю право на захист себе від наклепів. Я маю право реагувати активною агресією на розмитий меседж першопоста – порівняння букету із турнікетами, який, на мою першу думку, був незрозуміло, кому адресований і з якою метою, що мене й розізлило. Я побачила в цьому мізогінію та маніпуляцію на почутті сорому та провини», – йдеться в дописі поетеси.

Також письменниця пригадала, як вона назвала Гаєвську та перепросила за це: «За слово «курка» мені щиро прикро, перегнула. Якщо вже нахамила публічно, то й вибачитися маю теж публічно, так буде чесно».

Коментар Марії Гаєвської

Марія Гаєвська прокоментувала свій допис

За словами військової, її допис стосувався лише блогерів, а саме рекламної інтеграції Юлі Верби. «Для тих, хто не в темі, два дні тому я зробила пост про Вербу, про марнотратство під час війни. Я не думала, що цей пост набере таких обертів і тому подібне і там такі коментарі були, що зачитувати їх тут не пропустить цензура: якою я тільки там не була і жаба з косичками, і тому подібне. Пояснюю: цей пост стосувався лише інфлюенсерів і блогерів, які мають велику аудиторію», – пояснила захисниця.

Також військова окремо прокоментувала конфлікт із Дар’єю Лісіч. «З приводу Дар’ї: вона зайшла в коментарі, написала, що мій пост заважає проживати краще життя. Я не виходила на агресію. Я там у коментарях дуже етично, спокійно хотіла донести до неї цю думку, що все можна було побудувати інакше і зробити корисну справу. Я вибачаюся, назвала Дар’ю – Дариною, але я звикла, що українське ім’я саме Дарина. Я не заглядала в паспорт, на жаль», – сказала вона.

Марія Гаєвська сподівається на закінчення конфлікту, тож своїм відео вона поставила крапку в цьому питанні. «Далі діалог не побудувався адекватно. Я спитала, невже це все, що ви побачили, і мене назвали куркою. Я сподіваюся, що цим відео і відео Дар’ї нарешті закінчиться цей незрозумілий для мене срач. Кожен для себе зробить висновок, і ми закриємо цю тему. І надалі буде лише допомога й розуміння тих, хто віддає найцінніше», – додала військова.

Реакція користувачів

На інцидент відреагували й користувачі у Threads. Коментатори відповіли як на допис військової, так і на коментар поетеси. На допис Марії Гаєвської українці реагували по-різному. Дехто зауважив, що пріоритетів потрібно вимагати від держави, а не від народу. Хтось обурливо відреагував на допис захисниці, але були й ті, хто підтримав її:

«А чого ви до її квітів вчепилися?»

«Чому від людей вимагають пріоритетів, яких не дотримується держава?»

«Пані, ви відкрили портал для любителів Верби. Щоб не робили такі, як вона завжди знайдуться тисячі їхніх прихильників, на жаль».

«Лізти в чужу кишеню – то, звісно, не дуже, але ще б Вербу захищати – людину, яка рекламувала казино й зашкварилася вже мільйон разів? Неважливо, які вона там собі букети купує, питання в тому, що людина з такою величезною аудиторією, впливом майже не робить ніяких вкладень у допомогу армії», – написала одна з користувачок. На що їй відповіла авторка допису: «Дякую за адекватний коментар і те, що ви дійсно зрозуміли посил поста».

На коментар Дар’ї Лісіч також відреагувало чимало людей. Здебільшого користувачі були не згодні з думкою про те, що українці соромляться жити під час війни через «гарне життя» інших:

«Супер. Буду знати. Там війна на вулиці. За пару сотень кілометрів від Києва. Але то таке. Не соромтеся».

«Та справа не в «добре жити», а в пріоритетах і пості конкретної особи».

«Який жах, бідні люди. Ну ви хоча б не соромтеся добре жити».

«Розчарували. Прикро, що я вважала вас розумною людиною, а вас військові змушують «соромитися гарно жити».

Нагадаємо, співзасновник банку Олег Гороховський у Threads повідомив що Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Бізнесмен оприлюднив особисті дані клієнтки банку, через що в мережі розгорівся скандал. Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.