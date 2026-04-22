У мережі розгорівся скандал між письменницею та військовою: деталі

glavcom.ua
Марія Гаєвська (на фото справа) та Дар’я Лісіч посперечалися у мережі
Одній з учасниць конфлікту довелося публічно вибачитися за свої слова

У мережі стався конфлікт між військовослужбовицею Марією Гаєвською та письменницею Дар’єю Лісіч. Українки посперечалися в соцмережі Threads через питання пріорітетів під час війни. До обговорення долучилися і інші користувачі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Суть скандалу між Лісіч і Гаєвською

Марія Гаєвська опублікувала допис із фото української блогерки Юлії Верби, де вона позує з букетом із 1 тис. троянд. Поруч військова додала фото, згенероване штучним інтелектом, де блогерка вже не з букетом квітів, а купою турнікетів. Свій допис військовослужбовиця підписала одним словом: «Пріоритети».

На це відреагували користувачі в коментарях. Серед них була й поетеса Дар’я Лісіч. Дівчина зауважила, що через подібні дописи українці соромляться жити під час війни. «Через такі пости люди соромляться добре жити», – написала вона.

Врешті між користувачками зав’язалася бурхлива розмова. Гаєвська відреагувала на коментар Лісіч та зауважила, що існує різниця між гарним життям «звичайних громадян» та «інфлюенсерів». «Пані Дар’я, є різниця між добре жити «звичайним громадянам» та добре жити «інфлюенсерам». Ви прекрасно самі розумієте, як цей букет можна було вигідно прорекламувати, щоб і рекламу зробити, і потреби якогось медеваку закрити. І те, що багатомільйонна підписка несе відповідальність за собою, бо, як не крути, беруть приклад із неї. І важливо розуміти, які цінності сіяти. Якби це була звичайна дівчинка з 300 підписниками, і її букет від коханого, питань не виникло б. Але не тут», – йдеться в коментарі.

Після цього коментаря Дар’я Лісіч відповіла військовій, що вона не «Дарина». А поетеса, схоже, назвала військову «куркою», оскільки про це жінки згадали у своїх відео, які вони записали із цього приводу. Проте в коментарях цієї згадки немає.

Вибачення Дар’ї Лісіч

Дар'я Лісіч записала відео з вибаченням
Згодом Дар’я Лісіч записала відео з вибаченням в Instagram. Дівчина зізналася, що вона дізналася, що має справу з військовою, коли їй почало «прилітати» за її слова. Як стверджує поетеса, вона не мала права так говорити з військовою, тож їй соромно за свої слова.

Вона вибачилася перед Марією Гаєвською особисто й публічно. «Не можу не прокоментувати скандал навколо мого коментаря. Я точно знаю, яка я, що мною рухає і чим я не є. Мені важлива моя репутація, і нехай я буду просто ситуативною хамкою, аніж жінкою, яка зневажає військову гідність. Бо це не так і я маю право на захист себе від наклепів. Я маю право реагувати активною агресією на розмитий меседж першопоста – порівняння букету із турнікетами, який, на мою першу думку, був незрозуміло, кому адресований і з якою метою, що мене й розізлило. Я побачила в цьому мізогінію та маніпуляцію на почутті сорому та провини», – йдеться в дописі поетеси.

Також письменниця пригадала, як вона назвала Гаєвську та перепросила за це: «За слово «курка» мені щиро прикро, перегнула. Якщо вже нахамила публічно, то й вибачитися маю теж публічно, так буде чесно».

Коментар Марії Гаєвської

Марія Гаєвська прокоментувала свій допис
За словами військової, її допис стосувався лише блогерів, а саме рекламної інтеграції Юлі Верби. «Для тих, хто не в темі, два дні тому я зробила пост про Вербу, про марнотратство під час війни. Я не думала, що цей пост набере таких обертів і тому подібне і там такі коментарі були, що зачитувати їх тут не пропустить цензура: якою я тільки там не була і жаба з косичками, і тому подібне. Пояснюю: цей пост стосувався лише інфлюенсерів і блогерів, які мають велику аудиторію», – пояснила захисниця.

Також військова окремо прокоментувала конфлікт із Дар’єю Лісіч. «З приводу Дар’ї: вона зайшла в коментарі, написала, що мій пост заважає проживати краще життя. Я не виходила на агресію. Я там у коментарях дуже етично, спокійно хотіла донести до неї цю думку, що все можна було побудувати інакше і зробити корисну справу. Я вибачаюся, назвала Дар’ю – Дариною, але я звикла, що українське ім’я саме Дарина. Я не заглядала в паспорт, на жаль», – сказала вона.

Марія Гаєвська сподівається на закінчення конфлікту, тож своїм відео вона поставила крапку в цьому питанні. «Далі діалог не побудувався адекватно. Я спитала, невже це все, що ви побачили, і мене назвали куркою. Я сподіваюся, що цим відео і відео Дар’ї нарешті закінчиться цей незрозумілий для мене срач. Кожен для себе зробить висновок, і ми закриємо цю тему. І надалі буде лише допомога й розуміння тих, хто віддає найцінніше», – додала військова.

Реакція користувачів

На інцидент відреагували й користувачі у Threads. Коментатори відповіли як на допис військової, так і на коментар поетеси. На допис Марії Гаєвської українці реагували по-різному. Дехто зауважив, що пріоритетів потрібно вимагати від держави, а не від народу. Хтось обурливо відреагував на допис захисниці, але були й ті, хто підтримав її:

  • «А чого ви до її квітів вчепилися?»
  • «Чому від людей вимагають пріоритетів, яких не дотримується держава?»
  • «Пані, ви відкрили портал для любителів Верби. Щоб не робили такі, як вона завжди знайдуться тисячі їхніх прихильників, на жаль».

«Лізти в чужу кишеню – то, звісно, не дуже, але ще б Вербу захищати – людину, яка рекламувала казино й зашкварилася вже мільйон разів? Неважливо, які вона там собі букети купує, питання в тому, що людина з такою величезною аудиторією, впливом майже не робить ніяких вкладень у допомогу армії», – написала одна з користувачок. На що їй відповіла авторка допису: «Дякую за адекватний коментар і те, що ви дійсно зрозуміли посил поста».

На коментар Дар’ї Лісіч також відреагувало чимало людей. Здебільшого користувачі були не згодні з думкою про те, що українці соромляться жити під час війни через «гарне життя» інших:

  • «Супер. Буду знати. Там війна на вулиці. За пару сотень кілометрів від Києва. Але то таке. Не соромтеся».
  • «Та справа не в «добре жити», а в пріоритетах і пості конкретної особи».
  • «Який жах, бідні люди. Ну ви хоча б не соромтеся добре жити».
  • «Розчарували. Прикро, що я вважала вас розумною людиною, а вас військові змушують «соромитися гарно жити».

Нагадаємо, співзасновник банку Олег Гороховський у Threads повідомив що Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Бізнесмен оприлюднив особисті дані клієнтки банку, через що в мережі розгорівся скандал.  Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.

