Дружать майже три десятиліття. Що відомо про Шредера, якого Путін бачить посередником у переговорах із ЄС

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це повідомляє Deutsche Welle.

Видання зазначає, що під час перебування на посаді канцлера зовнішньополітична позиція Шредера щодо Росії не надто відрізнялася від позиції інших німецьких політиків.

Ангела Меркель, Олаф Шольц та нинішній президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, відіграли важливу роль у налагодженні тісніших зв’язків між Берліном і Москвою завдяки таким проєктам, як газопроводи «Північний потік».

Проте, як наголошується в статті, те, що відрізняло позицію Шредера, – це його підтримка Росії на тлі громадського обурення агресією Путіна щодо України.

«Це віддалило 82-річного політика від політичного істеблішменту Берліна та від його власної партії, яка намагалася виключити його зі своїх лав», – розповідає видання.

Примітно, що Шредер дружить з Путіним з того часу, як у 1998 році став канцлером Німеччини. У 2014 році він навіть відвідав святкування дня народження російського президента в Москві.

Більше того, після закінчення терміну повноважень канцлера Шредера критикували за тісні зв'язки з російськими державними енергетичними компаніями.

Саме Шредер схвалив будівництво першого газопроводу «Північний потік» незадовго до залишення посади у 2005 році, а у 2016 році увійшов до ради директорів компанії, що реалізовувала проект другого газопроводу «Північний потік-2». Проте останній так і не був реалізований через війну в Україні у 2022 році.

Соціал-демократ мав також увійти до наглядової ради російської державної енергетичної компанії «Газпром» у 2022 році, але зрештою відмовився від цього, оскільки після російського вторгнення в Україну на нього чинився дедалі більший тиск.

«Герхард Шредер отримує гроші від Путіна. Він все ще колишній канцлер найпотужнішої країни Європи. А тепер він – посіпака Путіна, він захищає вбивць», – заявив російський опозиційний лідер Олексій Навальний, який помер у сибірській в’язниці на початку 2024 року, в інтерв’ю Bild, опублікованому у 2022 році.

Видання зауважило, що один із високопоставлених німецьких політиків заявив, що позиція Шредера щодо справи Навального (Шредер сказав, що немає переконливих фактів, які б доводили, що Навального отруїли, – ред.) «викликає сором у багатьох німців».

Політики з німецької Християнсько-демократичної партії та партії «Зелені» також вимагали, щоб Шредер пішов у відставку з посади голови ради директорів проєкту «Північний потік-2», а також з усіх інших посад у Росії. Критики звинувачували Шредера в лобіюванні інтересів Кремля. 

Його колишні колеги також поставили під сумнів право Шредера на офіс та персонал, що фінансуються державою. В статті пояснюється, що право на офіс із персоналом є звичним для колишніх керівників уряду, але у травні 2022 року бюджетний комітет Бундестагу позбавив Шредера цього права, аргументуючи це тим, що він більше не виконує жодних обов’язків, пов’язаних із його попередньою посадою в уряді.

Видання нагадало, що в 2022 році Шредер поїхав до Москви на зустріч із Путіним, щоб обговорити «домовлене врегулювання» в Україні, що президент України Володимир Зеленський назвав «огидним».

Пізніше в інтерв'ю 2024 року Шредер заявив, що переговори з Путіним можуть бути єдиним способом припинити війну в Україні.

«Ми розумно співпрацювали протягом багатьох років. Можливо, це все ще може допомогти нам знайти переговорне рішення; я не бачу іншого виходу», – сказав він німецькому інформаційному агентству DPA.

У статті наголошується, що під час цього інтерв’ю Шредера запитали, чому, попри військові злочини Росії, він досі підтримує дружні стосунки з Путіним. Він відповів, що ці дві справи не пов’язані між собою.

Більше того, Шредер зазначив, що не хоче забувати про «позитивні моменти» у відносинах з Путіним. Він вважає, що його особисті стосунки можуть виявитися корисними й у вирішенні складних політичних питань.

«Очевидно, що війна не може закінчитися повним розгромом тієї чи іншої сторони», – вважає ексканцлер Німеччини.

Видання додає, що в січні цього року в статті, опублікованій у газеті Berliner Zeitung Шредер визнав, що російське вторгнення суперечить міжнародному праву.

«Але я також проти демонізації Росії як вічного ворога», – наголосив він.

Окрім цього, Шредер закликав Німеччину відновити імпорт російських енергоносіїв, який було припинено через конфлікт.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

