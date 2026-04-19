Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The White house/Facebook

Перехоплення здійснив ракетний есмінець USS Spruance

Військово-морські сили США обстріляли та взяли під контроль іранське вантажне судно Touska, яке намагалося прорвати морську блокаду в Оманській затоці. Про інцидент повідомив президент Дональд Трамп, зазначивши, що величезне судно завдовжки понад 200 м. проігнорувало вимогу зупинитися. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Трампа, перехоплення здійснив ракетний есмінець USS Spruance. Після того як екіпаж суховантажу відмовився виконувати попередження, американський корабель завдав удару по машинному відділенню судна, повністю його зупинивши. Наразі контроль над бортом перейшов до підрозділів морської піхоти США.

Загострення в регіоні відбувається на тлі звинувачень з боку Білого дому в порушенні умов перемир’я. Раніше Тегеран заблокував рух більшості суден через стратегічно важливу протоку, мотивуючи це втратою довіри до дій Вашингтона.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто. 

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Теги: Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіс Омбудсмана оприлюднив детальну карту дій для родин військових
Як діяти рідним зниклих безвісти та полонених: омбудсман презентував покрокову «Дорожню карту»
16 квiтня, 16:12
Демократи в Палаті представників США подали резолюцію про імпічмент Трампа
Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
16 квiтня, 09:07
Трамп спрогнозував угоду з Іраном вже цього місяця
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
15 квiтня, 13:24
NYT: Європа перестала вклонятися Трампу
NYT: Європа перестала вклонятися Трампу
11 квiтня, 01:45
Каллас відбила закиди США щодо пасивності ЄС
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
10 квiтня, 22:00
Глава Пентагону Піт Гегсет прикрашав ситуацію Трампу у війні з Іраном
WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані
7 квiтня, 21:52
У місті тривають відновлювальні роботи
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
25 березня, 10:13
MamaRika опинилась у Дубаї під час загострення конфлікту на Близькому Сході
MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн
24 березня, 10:31
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35

Політика

Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва
На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва
Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США
Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США
Помічники Трампа дали йому несподівану пораду
Помічники Трампа дали йому несподівану пораду
У Болгарії стартували парламентські вибори
У Болгарії стартували парламентські вибори

Новини

Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua