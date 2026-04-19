Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором

Перехоплення здійснив ракетний есмінець USS Spruance

Військово-морські сили США обстріляли та взяли під контроль іранське вантажне судно Touska, яке намагалося прорвати морську блокаду в Оманській затоці. Про інцидент повідомив президент Дональд Трамп, зазначивши, що величезне судно завдовжки понад 200 м. проігнорувало вимогу зупинитися. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Трампа, перехоплення здійснив ракетний есмінець USS Spruance. Після того як екіпаж суховантажу відмовився виконувати попередження, американський корабель завдав удару по машинному відділенню судна, повністю його зупинивши. Наразі контроль над бортом перейшов до підрозділів морської піхоти США.

Загострення в регіоні відбувається на тлі звинувачень з боку Білого дому в порушенні умов перемир’я. Раніше Тегеран заблокував рух більшості суден через стратегічно важливу протоку, мотивуючи це втратою довіри до дій Вашингтона.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.