Ворог атакував безпілотниками рятувальників у Марганці (відео)

На Дніпропетровщині ворог здійснив атаку по підрозділу рятувальників

Російські окупаційні війська продовжують порушувати всі норми міжнародного права, цілеспрямовано атакуючи тих, хто рятує життя. Сьогодні у Марганці на Дніпропетровщині під удар ворожих безпілотників потрапив підрозділ рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ворог застосував декілька ударних дронів-камікадзе, спрямувавши їх безпосередньо на будівлю пожежно-рятувальної частини. У момент атаки особовий склад перебував у захищеному місці, що дозволило уникнути жертв серед рятувальників.

Проте внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала інфраструктура підрозділу:

Будівля депо: пошкоджено дах, вибито вікна та понівечено внутрішні приміщення.

пошкоджено дах, вибито вікна та понівечено внутрішні приміщення. Спецтехніка: уламками та вогнем пошкоджено пожежні автоцистерни, які виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів у громаді.

«Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу», – повідомили в ДСНС.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська протягом дня здійснили масований обстріл трьох районів Дніпропетровської області. Використовуючи артилерію та дрони-камікадзе, ворог атакував мирні міста та села 48 разів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.