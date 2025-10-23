Військовий експерт: «Моя дружина служить. Я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною»

Військовий експерт пояснив, чому жінки потрібні в армії і як це працює на практиці

Іван Тимочко пояснив, чому важливо відкрито обговорювати питання обліку жінок у резерві та не плутати добровільну службу з примусовим призовом





В Україні жіноча служба у війську залишається добровільною, а облік певних професій серед жінок у резерві має логічне та законне підґрунтя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю військового експерта та голови ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в Телеграф.

За словами Івана Тимочка, у питанні обліку жінок у резерві важлива логіка та законність: «У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи».

Він наголошує, що «вважати якісь професії «чоловічі» або «жіночі» є неправильним», а жіноча служба залишається добровільною. За словами експерта, чим менше жінки ховатимуться «за спиною» чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском.

«Вважати, що якісь професії «чоловічі» або «жіночі» є неправильним. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання», – додав експерт.

Тимочко додає, що відкритий діалог допомагає запобігти паніці: «Якщо ми мовчатимемо, противник буде сіяти між нами розбрат і паніку». Він наводить приклади інших країн: в Ізраїлі, скандинавських державах, Австрії та навіть деяких арабських країнах жінки служать у збройних силах, і ніхто не робить трагедії з цього.

«Інше питання – доцільність призову в кожному конкретному випадку. Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною», – зазначив Іван Тимочко.

Військовий експерт пояснює, що служба жінок не обмежується фронтом: «Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Наша війна гібридна, тому ці напрямки дуже важливі».

На його думку, паніку щодо призову жінок часто створюють політики: «Коли підіймається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: «Я не дам призивати жінок!». Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови».

Іван Тимочко підкреслює, що ворог не розрізняє чоловіків і жінок: «Бомби не питають, хто ти за статтю. Тому нам треба обговорювати тему зважено й відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям».

Нагадаємо, що латвійський воєнний кореспондент Атіс Клімовичс пояснив, що питання залучення жінок до армії нині активно обговорюється. За його словами, включення жінок до служби дозволить ліквідувати дискримінацію за статтю та вивільнити чоловіків для виконання завдань на фронті, зокрема в піхоті. Жінки ж у цей час зможуть опанувати управління дронами та іншою технікою, що є важливим для обороноздатності країни.