Путін «укопався глибше»: США спрогнозували, що буде з війною в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
США: Путін налаштований утримати контроль над українськими територіями
Незважаючи на великі втрати та економічні проблеми, Росія продовжує жорстку політику щодо України, йдеться у звіті американських спецслужб 

Розвідка США заявила, що російський президент Володимир Путін не планує йти на поступки у війні проти України і налаштований утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

28 жовтня NBC News із посиланням на американських високопосадовців повідомила, що оцінка розвідки США свідчить: Путін «укопався глибше, ніж будь-коли» у своєму прагненні продовжувати бойові дії та досягти перемоги на полі бою.

Попри великі втрати серед військ і економічні проблеми всередині країни, Путін налаштований утримати контроль над українськими територіями й розширити вплив Росії, щоб виправдати людські й фінансові жертви, повідомляють у звіті розвідки.

Через загострення ситуації президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті та запровадив санкції проти двох великих російських нафтових компаній. Це перший випадок із моменту повернення Трампа до влади, коли він виконав свої погрози щодо обмежень проти Москви.

Європейські дипломати, колишні розвідники США й експерти вважають, що нові санкції, українські удари безпілотників по російських об'єктах енергетики й зусилля Європи зі збільшення постачання зброї Києву із часом можуть змінити розрахунки Кремля, зазначає ЗМІ.

Незважаючи на попередні спроби США започаткувати мирні переговори, Росія залишається на позиції фактичного роззброєння України, заборони на її вступ до НАТО та блокування будь-якого розгортання миротворчих сил під західним керівництвом.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи.

