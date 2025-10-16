Головна Світ Соціум
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Саратові спалахнув нафтопереробний завод (відео)
фото: скриншот з відео

Місцевий аеропорт призупинив роботу

У російському Саратові пролунали вибухи. Від атаки безпілотників, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Місцевий аеропорт через атаку БпЛА призупинив роботу.

«Саратовський нафтопереробний завод» – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Також зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

Теги: росія війна аеропорт

