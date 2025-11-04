Генштаб заявив про ураження стратегічних об’єктів нафтопереробної інфраструктури РФ

Максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн тонн на рік

Сили оборони вразили низку важливих об'єктів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об’єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Також уражено АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод» у Башкортостані, РФ. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються.

Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні. Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та дві насосні станції.

Зауважимо, Стерлітамацький нафтохімічний завод та Кстовський нафтопереробний завод зупинились після атаки безпілотників. Унаслідок ударів є перебої з електрикою в окремих районах Курської області.