Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото)
Пошкоджено ринок, церкву, магазини та автомобілі місцевих жителів
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура/Telegram

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів

У вівторок, 4 листопада, війська РФ завдали удару керованими авіаційними бомбами по центру селища Покровське Синельниківського району на Дніпропетровщині. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє – отримали поранення. Пошкоджено ринок, церкву, магазини та автомобілі місцевих жителів.

Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото) фото 1

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото) фото 2
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото) фото 3

До слова, у ніч на 4 листопада окупаційна армія вдарила по кареті швидкої допомоги у Нікополі на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого удару троє медиків отримали травми, пацієнт – не постраждав. Надзвичайники оперативно доправили поранених до лікувального закладу.

