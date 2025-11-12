Головна Країна Суспільство
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Згадаймо Валентина Січкаря
Хотинщина втратила хороброго Героя, справжнього патріота України, який боронив рідну землю до останнього подиху
фото: glavcom.ua

Валентин Січкар пройшов бої у Бахмуті, Покровську, Часовому Яру, Великій Комишувасі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Січкаря.

10 березня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу противника поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка на Донеччині поліг захисник Валентин Січкар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду

Народився Валентин Сергійович Січкар 11 жовтня 1991 року в місті Хотин. Навчався у місцевій школі №1. Був відповідальним і добрим хлопчиком, завжди готовим поділитися останнім та допомогти. Професію будівельника здобув у Чернівецькому професійно-технічному ліцеї. Потім проходив строкову службу у спеціальних моторизованих військах. Повернувшись, працював за спеціальністю до 2014 року.

Валентин Січкар пройшов бої у Бахмуті, Покровську, Часовому Яру, Великій Комишувасі
Валентин Січкар пройшов бої у Бахмуті, Покровську, Часовому Яру, Великій Комишувасі

фото: Чернівецька міська рада
фото: Чернівецька міська рада

Після початку АТО доєднався до лав Збройних сил України. Довгий час перебував у Донецькій області. Зокрема, брав участь у захисті Дебальцевого, де разом з побратимами потрапив у кільце. Завдяки мужності та хоробрості воїнів, їм вдалося вистояти і повернутися живими. Та Валентин Січкар зголосився повернутися назад у те пекло, щоб витягнути ще п’ятьох побратимів. Пізніше просив вибачення у матері, яка дуже хвилювалася за нього, кажучи: «Я не міг вчинити інакше!».

У 2015 році захисник демобілізувався. Мав кілька нагород, чимало грамот від командування.

Захисник повернувся з-за кордону, де працював, та долучився до війська
Захисник повернувся з-за кордону, де працював, та долучився до війська

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Валентин Січкар працював у Чехії. Великим болем озвалися у його серці страшні новини, які надходили у ті лютневі дні з мирних українських міст та сіл, що опинилися під навалою російських окупантів. Тож захисник повернувся з-за кордону та долучився до війська.

Валентин Січкар був умілим оператором БМП, ремонтував підбиту ворожу техніку, яку відбивали в окупантів. Пройшов бої у Бахмуті, Покровську, Часовому Яру, Великій Комишувасі.

Побратим Сергій Молчанов згадував про друга: «Воїн та справжній батько для свого відділення!».

Загинув захисник 10 березня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу противника поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III-го ступеня.

«Валентин любив і цінував життя, був справжнім, мужнім і попри все позитивним, – згадувала сестра Наталія Рясова. – Казав, мені: «Не переживай, сестричко, все буде добре!». Його дух завжди з нами, він допомагає і підтримує нас, рідних, побратимів, усіх, хто воює».

Завдяки ініціативі та підтримці батьків загиблого Героя у Хотинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 відкрито хаб
Завдяки ініціативі та підтримці батьків загиблого Героя у Хотинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 відкрито хаб

фото: Чернівецька міська рада
фото: Чернівецька міська рада

Завдяки ініціативі та підтримці батьків загиблого Героя у Хотинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 відкрито хаб – простір, що об’єднує учнів, педагогів та громаду задля спільного розвитку, навчання й пам’яті про подвиг воїна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

