Втрати ворога станом на 13 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 13 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:
- особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб;
- танків – 11 928 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.
- артилерійських систем – 41 985 (+50) од.
- РСЗВ – 1 786 (+1) од.
- засоби ППО – 1 376 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од.
- спеціальна техніка – 4 181 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.
