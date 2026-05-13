Втрати ворога станом на 13 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 928 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 928 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 554 (+1) од.
  • артилерійських систем – 41 985 (+50) од.
  • РСЗВ – 1 786 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 376 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од.
  • спеціальна техніка – 4 181 (+2) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1540-й день повномасштабної війни в Україні.

