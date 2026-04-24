Телеведучий Микола Луценко розповів, як його пенсія змінилася під час війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua

Микола Луценко є відомим українським телеведучим, актором театру та кіно
Український актор та телеведучий Микола Луценко отримував «непогану» пенсію до початку війни в Україні. Однак з роками виплати артиста змінилися. Про це Микола Луценко висловився в інтерв’ю «РБК-Україна Life», пише «Главком».

Як стверджує Микола Луценко, його пенсія змінилася через інфляцію. Також на розмір виплат вплинула війна. Зокрема, ще у 2014 році ведучий отримував понад 20 тис грн. «Пенсія в мене наполовину всохла. Інфляція. Я у 2014 році йшов на пенсію – у мене була дуже непогана пенсія. Ближче до максимуму, близько 26 тис. грн», – зізнався актор.

Наразі пенсія Миколи Луценка менша. Проте він не розкрив суму своїх виплат. Водночас він зауважив, що з подібною ситуацією зіштовхнувся не лише він, але й інші пенсіонери. «Це таке діло. Це об’єктивно. В усіх так. Це просто стан нашої економіки. Особливо зараз, коли війна, але постійно платять, навіть індексацію роблять – це не так просто», – додав чоловік.

Також Микола Луценко розповів, що має заощадження. На думку артиста, у його віці необхідно мати відкладені кошти. «У моєму віці це треба обов’язково. Нормальна людина, обов’язково якусь подушку якусь повинна мати. Бо в мене були різні моменти. Серед ночі  мене забирає швидка – інфаркт або інсульт. Куди бігти? Ну таки заробляв, а тоді кудись бігти позичати. Ну й куди ти побіжиш? Я не люблю цього робити», – пояснив актор.

Нагадаємо, торік легендарний український телеведучий Микола Луценко повернуся в етер. Культова фраза «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди» знову прозвучала для мільйонів українців. Програма «Миколина погода» тепер виходить з понеділка по п’ятницю на телеканалі ICTV2.

