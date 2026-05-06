Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі

Максим Бурич
glavcom.ua
Унаслідок влучання «Шахеда» утворилася пожежа
колаж: glavcom.ua

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила

Російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок.

Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.

Майже одночасно з атакою на Новобаварський район, ще один удар зафіксували у Шевченківському районі Харкова.

За попередніми даними від мера Харкова, інформація про загиблих чи поранених на цей момент не надходила.

«Унаслідок влучання «Шахеда» по приватному будинку у Новобаварському районі утворилася пожежа», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь.

