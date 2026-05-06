Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року
Нині триває 1533-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та три гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 96 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 2

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 3

Агресор двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед в районі Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 6

Минулої доби наші воїни відбили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 9

Противник 14 разів атакував у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка, Степове та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 10

Відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року фото 11

Українські підрозділи зупинили три ворожі атаки в бік Антонівки та о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1533-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – це комплект обладнання на основі GPS/INS від Boeing, що перетворює звичайні авіабомби (230–960 кг) на високоточні «розумні» боєприпаси
США схвалили продаж Україні авіабомб підвищеної дальності
Сьогодні, 01:27
Президент звернувся до РФ
Зеленський оголосив режим тиші з РФ
4 травня, 21:51
Трамп пригрозив Ірану у разі атаки на кораблі США
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
4 травня, 21:09
Зеленський закликав Європу до активної участі в переговорному форматі
Зеленський назвав час Ч, коли Путін постане перед вибором: дипломатія чи розширення війни
4 травня, 13:35
Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
Рятувальники змогли оперативно ліквідувати займання
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
13 квiтня, 18:47
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
7 квiтня, 23:21
Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання показників якості повітря
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
7 квiтня, 12:40

Події в Україні

У Житомирі СБУ затримала керівника обласного ТЦК на вимаганні грошей у бізнесмена
У Житомирі СБУ затримала керівника обласного ТЦК на вимаганні грошей у бізнесмена
У Херсоні рятувальники визволили трьох жінок з пожежі (фото)
У Херсоні рятувальники визволили трьох жінок з пожежі (фото)
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото)
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото)
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ: що відомо
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ: що відомо
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2026 року
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі

Новини

Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua