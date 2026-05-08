На Хмельниччині собака «співає» гімн України та проводжає військових в останню путь (відео)

Безпритульна собака Пашка стала улюбленицею мешканців Шепетівки

На Хмельниччині в місті Шепетівка собака Пашка «співає» гімн України після хвилини мовчання. Місцеві мешканці розповіли, як безпритульна чотирилапа вшановує пам’ять про полеглих військових. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Хмельницький.

За словами мешканців Шепетівки, зранку Пашка неподалік Алеї пам’яті Героїв виє після хвилини мовчання. Пенсіорнерка Анастасія вважає, що собака так вшановує пам’ять загиблих та «співає» гімн України. «Була хвилина мовчання. Я зупинилась і вона всю хвилину скавучала. Вона ніби сумувала за цими воїнами. На хвилину мовчання вона мовчить, а коли вже гімн грає, то вона прям співає, прямо в ноти попадає», – пояснила місцева мешканка.

Місцеві мешканці Шепетівки годують собаку Пашку фото: Суспільне Хмельницький

Крім цього, Пашку неодноразово бачили під час прощань із полеглими військовими. Вона «співає», коли прощаються із захисниками. «Коли ховають наших захисників, то тут є ще одна собачка, і це вони двоє з нею просто тандем. І зовсім інша тональність, зовсім інша. Просто аж до мурашок бере, коли вони так проводжають наших захисників», – зазначила продавчиня Тетяна.

Безпритульна собака Пашка стала улюбленицею мешканців Шепетівки фото: Суспільне Хмельницький

Ще одна місцева жителька Шепетівки Валентина розповіла, що «співи» Пашки чує весь мікрорайон. Водночас для неї цей момент є зворушливим. «Це дуже такий щемливий момент, коли дійсно зараз на площі не так уже й багато людей, як це було колись, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення і починалися поховання. Люди не завжди приходять віддати шану воїнам, як ми сьогодні бачимо, а тварина співає, прощається, віддає шану нашим захисникам. Це дуже такий щемливий момент», – вважає жінка.

Пашка з’явилася в Шепетівці навесні 2025 року. Тепер собака має власний дерев’яний будиночок, який їй встановив власник одного з магазинів міста. «Спочатку вона не до всіх йшла, тільки до деяких. А зараз уже до всіх. Уже її всі знають і люблять. Усі її чухають. Навіть діти тут приходять по кілька разів. Вони погладили її, пройшлись, знов підійшли, погладили. І вона так собі кайфує», – розповіла продавчиня Тетяна.

Мешканці Шепетівки збудували безпритульній собаці будинок фото: Суспільне Хмельницький

За слова пенсіонерки Анастасії, ім’я Пашки незвичайне, воно має окреме значення: «Це в нас Пашка. Від слів «патріотка» й «шаурма», бо вона такий кабанчик, якого підгодовують. Вона в нас дуже вибаглива в їжі, просто так супчики їсти не буде. Вона смаколики любить. Корм, кісточки. Це вже теж люди знають. Щось не добреньке не несуть».

