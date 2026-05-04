Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, чому РФ оголосила перемир’я на 9 травня

фото: Кремль

Російський диктатор Володимир Путін переймається за парад 9 травня у Москві, тому не лише оголосив перемир’я, а ще й лякає ударами по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Путін дуже переживає за свій парад, тому вирішив включити інформаційну машину і від імені Міноборони РФ офіційно лякати ударами по Києву, таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть…», – написав Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації додав: «Путін може завершити війну – все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше».

Нагадаємо, Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але водночас пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. У російському відомстві також заявили, що очікують від України аналогічних дій. Водночас там пригрозили жорсткою відповіддю у разі спроб зірвати святкування 9 травня у Москві.

Згодом президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Раніше повідомлялося, що ідею короткого перемир’я на 9 травня обговорювали під час телефонної розмови диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, саме після цієї розмови тема отримала публічне продовження.

Суспільство

