Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 344 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
  • танків – 11 344 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од;
  • артилерійських систем – 34 423 (+35) од;
  • РСЗВ – 1 540 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 242 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од;
  • спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

У Вінницькому ТЦК заявили, що військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
Вчора, 09:53
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
Вчора, 08:51
Суд зобов'язав поліцію повернути засудженому вилучений значок із прапором РФ
Чи можна тримати вдома значки із прапором РФ та георгіївську стрічку? Верховний суд створив прецедент
4 листопада, 12:17
Чоловік носив форму, хоча жодного стосунку до війська не мав
На Чернігівщині чоловік ігнорував повістки, проте ходив селом у військовій формі: як його покарали
2 листопада, 09:15
Роман Крамарь був організатором пропагандистського заходу
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
30 жовтня, 12:34
Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
28 жовтня, 12:53

Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2025
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
