Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Нагадаємо, триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога у війні станом на 14 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 листопада 2025 року.

Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 344 танків

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie