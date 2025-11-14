Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
- танків – 11 344 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од;
- артилерійських систем – 34 423 (+35) од;
- РСЗВ – 1 540 (+0) од;
- засоби ППО – 1 242 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од;
- спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні.
