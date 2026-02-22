В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету

Проблеми спостерігаються у всіх основних російських провайдерів

Мешканці тимчасово окупованого Криму опинилися в умовах інформаційної ізоляції через регулярні та тривалі перебої в роботі мобільного зв’язку та інтернету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Мережа зникає як на кілька годин, так і на декілька діб, через що люди не можуть користуватися базовими онлайн-сервісами чи навіть здійснити телефонний дзвінок.

Проблеми спостерігаються у всіх основних російських провайдерів, серед яких «Билайн», «МТС», «Мегафон» та «Теле2». Попри фактичну відсутність зв’язку, оператори продовжують списувати абонплату в повному обсязі. Водночас на півострові зафіксовано приховане підвищення вартості тарифів за умови скорочення обсягів інтернет-трафіку.

Служби підтримки ігнорують скарги кримчан: користувачі повідомляють про нескінченні очікування на лінії та відсутність будь-якої інформації щодо відновлення мережі. Російські компанії офіційно не коментують причини стабільної деградації зв’язку на окупованому півострові, залишаючи абонентів без доступу до послуг, за які вони вже сплатили.

Як відомо, транспортна інфраструктура окупованого Криму опинилася на межі зупинки через гостру кризу ресурсів. Жителі міст змушені чекати на автобуси годинами, а перевізники, намагаючись вижити в умовах дефіциту та високих цін на пальне, максимально скорочують витрати.

Вартість бензину марки АІ-95 на півострові вже сягнула позначки 76-81 рубль, що змушує транспортні компанії економити навіть на базовому комфорті. У салонах автобусів повністю відсутнє опалення, тому пасажири змушені перебувати у транспорті в теплому верхньому одязі. Наймасштабніших ударів зазнала соціальна сфера: через брак пального по всьому Криму масово скасовують рейси шкільних автобусів, перекладаючи обов'язок доправлення дітей на навчання на плечі батьків.

Нагадаємо, в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю.