Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
фото з відкритих джерел

Проблеми спостерігаються у всіх основних російських провайдерів

Мешканці тимчасово окупованого Криму опинилися в умовах інформаційної ізоляції через регулярні та тривалі перебої в роботі мобільного зв’язку та інтернету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Мережа зникає як на кілька годин, так і на декілька діб, через що люди не можуть користуватися базовими онлайн-сервісами чи навіть здійснити телефонний дзвінок.

Проблеми спостерігаються у всіх основних російських провайдерів, серед яких «Билайн», «МТС», «Мегафон» та «Теле2». Попри фактичну відсутність зв’язку, оператори продовжують списувати абонплату в повному обсязі. Водночас на півострові зафіксовано приховане підвищення вартості тарифів за умови скорочення обсягів інтернет-трафіку.

Служби підтримки ігнорують скарги кримчан: користувачі повідомляють про нескінченні очікування на лінії та відсутність будь-якої інформації щодо відновлення мережі. Російські компанії офіційно не коментують причини стабільної деградації зв’язку на окупованому півострові, залишаючи абонентів без доступу до послуг, за які вони вже сплатили.

Як відомо, транспортна інфраструктура окупованого Криму опинилася на межі зупинки через гостру кризу ресурсів. Жителі міст змушені чекати на автобуси годинами, а перевізники, намагаючись вижити в умовах дефіциту та високих цін на пальне, максимально скорочують витрати.

Вартість бензину марки АІ-95 на півострові вже сягнула позначки 76-81 рубль, що змушує транспортні компанії економити навіть на базовому комфорті. У салонах автобусів повністю відсутнє опалення, тому пасажири змушені перебувати у транспорті в теплому верхньому одязі. Наймасштабніших ударів зазнала соціальна сфера: через брак пального по всьому Криму масово скасовують рейси шкільних автобусів, перекладаючи обов'язок доправлення дітей на навчання на плечі батьків.

Нагадаємо, в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю. 

Теги: інтернет Крим окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
19 лютого, 02:50
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання
15 лютого, 07:59
В окупованому Луганську пролунали вибухи
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
12 лютого, 04:59
Підрозділи Угруповання військ «Схід» тримають рубежі у районі населених пунктів
Донеччина: Сили оборони спростували фейк про втрату Никифорівки та Бондарного
11 лютого, 11:49
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
7 лютого, 07:59
Андрій Канчельскіс незаконно відвідував анексований Крим
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
4 лютого, 15:38
У 2025 році Росія зібрала на тимчасово окупованих територіях 1,59 млн га української пшениці
Росіяни можуть потирати руки? Дослідження показало, що відбувається із врожаєм на окупованих територіях
29 сiчня, 18:04
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
21 сiчня, 10:38

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2026
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua