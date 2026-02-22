Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок колишнього голови Верховної Ради

Нардеп Дмитро Разумков допомагав рятувати сусідів з-під завалів

Масована нічна атака на столицю та область 22 лютого 2026 року призвела до пошкоджень житлових будинків у кількох районах. В одному з приміських населених пунктів під удар потрапив будинок народного депутата Дмитра Разумкова, який став свідком руйнування сусідньої оселі та особисто долучився до порятунку людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УС».

За словами народного депутата, вибух стався внаслідок падіння ракети або її уламків після збиття засобами ППО. Будинок самого Разумкова, який розташований на сусідній вулиці від епіцентру влучання, зазнав значних пошкоджень.

«Немає вікон, десь повиносило, десь повибивало, поламало. Все нормально, діти трошки перелякалися, але точно краще ніж у інших, дякую, все гаразд», – розповів Дмитро Разумков.

Після вибуху депутат вирушив до сусіднього будинку, де допоміг жінці, яка змогла вибратися самостійно, та забрав її дитину в безпечне місце. Згодом на допомогу прийшли інші небайдужі чоловіки. Спільними зусиллями вони підняли важкі плити перекриття, під якими опинилися заблокованими ще одна дитина та батько сімейства.

Як відомо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю.

У Софіївський Борщагівці вщент зруйновано будинки.