На Чернігівщині чоловік ігнорував повістки, проте ходив селом у військовій формі: як його покарали

Чоловік наполягав, що він не може служити, оскільки доглядає за хворою мамою

У Чернігівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте відмовився від мобілізації. За словами старости села, це не заважало підсудному 2022 року ходити у військовій формі та не реагувати на зауваження односельців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області, чоловіка ще 2022-го визнали придатним до служби у війську. У квітні 2024 року йому дали повістку, проте житель Чернігівщини відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечував. Він заявив, що «коли 2022 року почалася війна, він добровільно пішов захищати свій район, неофіційно приєднався до батальйону, який стояв біля села, взяв зброю до рук, займався волонтерством, допомагав людям. Коли прийшла перша повістка в липні 2022 року, у нього навіть думки такої не було, щоб не піти до ТЦК. Він у кінці липня 2022-го пройшов ВЛК і став на облік. Потім десь через пів року зателефонували з ТЦК і сказали з`явитися до них для проходження служби. Він взяв документи, що у нього хвора мати, і висновок лікарів, що їй потрібна стороння допомога, поїхав до ТЦК і написав там заяву на відстрочку».

Житель Чернігівщини наполягав, що він не може служити, оскільки доглядає за хворою мамою, яка 2024 року отримала другу групу інвалідності.

Староста села на суді розповів, що він займається оповіщенням призовників. Проте підсудний ігнорував повістки, які йому вручали. Також посадовець пригадав, люди розповідали, що підсудний «був волонтером 2022 року, ходив у військовій формі, вони йому робили зауваження. Навіть після того, коли військові, які стояли у них у селі, поїхали, однаково ходив у військовій формі».

Суд зауважив, що мати чоловіка отримала другу групу інвалідності вже після того, як він ухилився від мобілізації. Також відомо, що чоловік офіційно працює в Ніжині, водночас його мати мешкає в селі, а тому суд сумнівається, що він здійснює постійний догляд за нею.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. В результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

До слова, на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину.