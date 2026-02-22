Головна Країна Події в Україні
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту
Слідчі розпочали кримінальне провадження
фото: поліція Львівської області

Внаслідок теракту загинула молода поліцейська

Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту фото 1
скріншот

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки»). У місті та області введено спеціальний план для розшуку та затримання осіб, причетних до організації вибухів. Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків.

Як відомо, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що потужний вибух, який сколихнув центр міста, був терористичним актом. За словами мера, лікарі вже надають усім пораненим необхідну допомогу. На місці події продовжують працювати правоохоронні органи, спецслужби та рятувальники, які встановлюють усі деталі інциденту.

