Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
Нині триває 1460-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з ворогом

За минулу добу відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 97 авіаційних ударів, скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8328 дронів-камікадзе та здійснив 3389 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Великомихайлівка, Просяна, Писанці, Розівка, Гірке, Залізничне, Мирне, Гуляйпільське, Лугівське, Чарівне, Барвінівка, Любицьке, Долинка, Комишуваха, Юльївка, Новоандріївка, Таврійське, Новоолександрівка.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби було зафіксовано одне боєзіткнення, противник здійснив 74 обстріли, з яких 6 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів чотирма КАБами.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 2

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 4

Противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 6

Ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 8

Противник тричі атакував у районі Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 9

Відбулося 35 атак окупантів: у районах Гуляйполя та Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року фото 10

Агресор один раз намагався покращити своє становище в районі Приморського.

Нагадаємо, триває 1460-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські дипломати прагнули схвалити пакет до 24 лютого, символічної дати четвертих роковин повномасштабного вторгнення
Ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ під загрозою: у чому причина
20 лютого, 16:44
Дрони Служби безпеки атакували Ухтинський НПЗ
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
12 лютого, 14:25
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
6 лютого, 12:02
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
6 лютого, 09:53
Пошкоджено кілька будівель ангарного типу
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
5 лютого, 11:46
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28
Наслідки атаки на Дніпропетровщину, 1 лютого 2026 рік
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)
1 лютого, 07:59
Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
29 сiчня, 05:52

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого 2026 року
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
В окупованому Криму трапляються регулярні перебої мобільного зв’язку та інтернету
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2026
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua