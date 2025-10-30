Головна Спорт Новини
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
Роман Крамарь був організатором пропагандистського заходу

Зазначається, що Крамарь є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Гендиректор Олімпійського комітету Росії Роман Крамарь потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що чиновник є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Як генеральний директор хокейного клубу «Амур» Крамарь у лютому 2023 року організував пропагандистську акцію пам'яті ліквідованого окупанта Олексія Чаплигіна.

Перед матчем Континентальної хокейної ліги пам'ять загарбника вшанували хвилиною мовчання та символічним вкиданням шайби сином та дружиною Чаплигіна.

«Наш клуб із самого початку СВО бере участь у різних гуманітарних проєктах, спрямованих на надання допомоги жителям ДНР та ЛНР, у тому числі і переселенцям. Ми продовжимо це робити й надалі», – стверджував Крамарь у жовтні 2022 року.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

