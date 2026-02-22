Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА

Ціль атаки – енергетична інфраструктура у низці міст України

У ніч проти 22 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали понад 100 БпЛА та щонайменше 16 ракет різних типів. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За даними ресурсу, основна ціль атаки – Київ та область, Запоріжжя та область, Миколаївщина, Кропивницький, Одеса та прифронтові території.

Як відомо, у ніч на 22 лютого Росія здійснює чергову ракетну атаку на українську столицю. Повітряна тривога в місті була оголошена о 03:56, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у бік Києва.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що потужний вибух, який сколихнув центр міста, був терористичним актом, пише «Главком».

На цей час відомо про 15 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів. Більшість з них у важкому стані.