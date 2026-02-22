Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку війни втратила 11 694 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 22 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 22 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 259 780 (+890) осіб;
  • танків – 11 694 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 24 069 (+6) од;
  • артилерійських систем – 37 470 (+41) од;
  • РСЗВ – 1 652 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 303 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 348 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 142 113 (+1 705) од;
  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од;
  • кораблі / катери – 29 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 500 (+205) од;
  • спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Втрати ворога станом на 22 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1460-й день повномасштабної війни в Україні.

