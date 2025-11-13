Головна Одеса Новини
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала критичну інфраструктуру на Одещині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджено адміністративне приміщення та ремонтні цехи

Уночі, 13 листопада, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Ніхто з людей не постраждав.

На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції. Досудове розслідування здійснюють територіальні підрозділи поліції.

Нагадаємо, 12 листопада російські безпілотники двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині. Російський дрон вдарив дроном по автомобілю, який розвозив хліб людям. Водій отримав поранення руки. Обійшлося без госпіталізації.

До слова, 12 листопада російська терористична армія вдарила по складу транспортної компанії SAT у Харкові.

війна Одещина

