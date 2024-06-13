ЗСУ знищили новітню російську станцію зв'язку Р-416ГМ (відео)

Армія загарбників взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та знищили її. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

«По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО», –йдеться у повідомленні

У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначається, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.

🔥Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. pic.twitter.com/C3nq7zb23K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2024

Цифрова радіорелейна станція Р-416ГМ – універсальна пересувна радіолокаційна станція, спеціально розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Пересувний комплекс дозволяє суттєво розсунути обрій видимості об'єктів, підвищити ефективність роботи елементів командно-штабної роботи військових формувань.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. За даними Генштабу, по всіх трьох цілях було досягнуто влучання, після чого відбулася детонація боєкомплекту.

Раніше повідомлялося, що 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.