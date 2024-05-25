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Втрати ворога станом на 25 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 25 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 822-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Кількість ліквідованих російських окупантів на фронті перевищила півмільйона

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем – 12929 (+27) од,
  • РСЗВ – 1082 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
  • літаків – 356 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Втрати ворога станом на 25 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 25 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 травня: 

  • у Чорному морі один ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: окупанти Генштаб втрати

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