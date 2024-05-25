Втрати ворога станом на 25 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Кількість ліквідованих російських окупантів на фронті перевищила півмільйона
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 25 травня:
- у Чорному морі один ворожий корабель;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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