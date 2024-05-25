Втрати ворога станом на 25 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 822-й день повномасштабної війни в Україні

Кількість ліквідованих російських окупантів на фронті перевищила півмільйона

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,

танків ‒ 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

артилерійських систем – 12929 (+27) од,

РСЗВ – 1082 (+2) од,

засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

літаків – 356 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).

Втрати ворога станом на 25 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 травня:

у Чорному морі один ворожий корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).