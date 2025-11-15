Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб;
- танків – 11 350 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од;
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од;
- РСЗВ – 1 541 (+1) од;
- засоби ППО – 1 244 (+2) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од;
- крилаті ракети – 3 940 (+14) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од;
- спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.
