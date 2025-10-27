Чи захопили окупанти Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву

За словами військових, росіяни змогли просунутися лише на околиці міста, де були знищені

Ворог заявив про «взяття» населеного пункту, який контролюють українські захисники

Російські окупанти вкотре поширили інформацію про нібито захоплення міста Родинське на Донеччині. Українські захисники запевнили, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на перший корпус Нацгвардії «Азов».

Зазначається, що загарбники просунулися лише на околиці міста, де були знищені підрозділами Сил оборони. «В черговий раз росіяни заявили про «взяття» населеного пункту, який контролюється українськими захисниками. Наразі ж під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста», – йдеться в повідомленні.

«Азов» спростував фейк російських окупантів про «взяття» Родинського



На відео - екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади «Червона Калина» 1 корпусу НГУ «Азов» знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського. pic.twitter.com/vI3dUxC4j1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2025

На оприлюдненому «Азовом» відео екіпаж БТР батальйону «Ягуар» бригади «Червона Калина» знищує групу російської піхоти, що засіла у покинутих будівлях міста Родинське. «Бійці «Червоної Калини» продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх охочих встановити «триколор» на українській землі», – наголосили військові.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

До слова, за минулу добу відбулося 124 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.