Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині в Україні триває 1339-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих авіабомб, та здійснив 210 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів дев’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом минулої доби наші захисники зупинили 14 ворожих спроб просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

