Президент повідомив, де на фронті окупанти зосередили найбільше сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами українського лідера, у Покровську тривають бої
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, російські загарбники сфокусовані на захопленні Покровська

Покровськ на Донеччині є головною ціллю окупантів. Російська Федерація стягнула туди найбільше своїх ударних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що мав розмову з військовими про ситуацію у Покровську та сусідніх районах. «Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ», – каже президент.

Зеленський додав, що кожен результат українських військових на цьому напрямку – результат для всієї України та захисту держави.

Нагадаємо, у Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Також ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових тем – спроможності України для далекобійних ударів по Росії.

Нещодавно глава держави розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок.

