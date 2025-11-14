Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
Окупанти атакували Київщину
фото з відкритих джерел

У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік

Цієї ночі під ударом російських військ опинилися обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури на Київщині. Наслідки повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні.

У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень.

В Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля.

Екстрені служба прямують на місця влучань, рятувальники займаються гасінням пожеж.

Як відомо, у ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у шістьох районах столиці.

Окупанти поцілили по житлових будинках, уламки впали у двори багатоповерхівок та на подвір'ї школи. У будинках вибиті вікна внаслідок влучань та вибухових хвиль.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 листопада
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
9 листопада, 23:00
Енергетики повернули світло мешканцям Миколаївщини
Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
3 листопада, 08:32
Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
31 жовтня, 11:04
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото, відео)
29 жовтня, 00:16
Ситуація на фронті 27 жовтня
Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу
27 жовтня, 22:20
Ворог атакував столицю безпілотниками та ракетами
Комбінована атака на Київ: загинуло двоє людей, 30 постраждали (фото)
22 жовтня, 16:39
Деякі потяги курсують із затримками до двох годин
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
22 жовтня, 08:33
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
19 жовтня, 22:42
Навчальний центр був розташований у тиловій частині України
Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви
16 жовтня, 15:28

Новини

Росія здійснила комбіновану атаку на Київ (оновлено)
Росія здійснила комбіновану атаку на Київ (оновлено)
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua