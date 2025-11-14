Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий

У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік

Цієї ночі під ударом російських військ опинилися обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури на Київщині. Наслідки повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

У Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні.

У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загорання складських приміщень.

В Обухівському районі виникла пожежа легкового автомобіля.

Екстрені служба прямують на місця влучань, рятувальники займаються гасінням пожеж.

Як відомо, у ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються у шістьох районах столиці.

Окупанти поцілили по житлових будинках, уламки впали у двори багатоповерхівок та на подвір'ї школи. У будинках вибиті вікна внаслідок влучань та вибухових хвиль.