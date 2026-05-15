Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 935 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб;
  • танків – 11 935 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
  • артилерійських систем – 42 085 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 788 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 379 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
  • крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од.
  • спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1542-й день повномасштабної війни в Україні.

