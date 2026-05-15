Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 15 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:
- особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб;
- танків – 11 935 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
- артилерійських систем – 42 085 (+32) од.
- РСЗВ – 1 788 (+1) од.
- засоби ППО – 1 379 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
- крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од.
- спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1542-й день повномасштабної війни в Україні.
