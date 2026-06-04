Офіс генпрокурора оприлюднив статистику вбитих Росією дітей

5 квітня 2025 року Росія вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі. Того дня загинуло дев'ятеро дітей

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 дітей

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цього дня Україна вшановує пам'ять дітей, який вбила та поранила Росія. Офіс генерального прокурора України оприлюднив статистику вбитих Росією дітей, пише «Главком».

За даними генеральної прокуратури, за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України від російського теророру загинули 707 дітей, ще 2 578 отримали поранення.

«За кожною цифрою стоїть життя, яке мало тривати. Перший дзвоник. Випускний. Перше кохання. Власна сім’я. Майбутнє. Росія відібрала це ракетами, авіабомбами, артилерією та дронами. Вона вбивала дітей у власних ліжках. У лікарнях. Вона депортувала українських дітей, незаконно утримувала їх, ламала їхні долі та намагалася позбавити їх права бути українцями. І це лише ті злочини, які ми вже змогли зафіксувати та довести. Реальні масштаби трагедії на тимчасово окупованих територіях можуть бути значно більшими», – написав генпрокурор Олексій Кравченко.

Офіс генпрокурора наразі розслідує понад 6 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Про підозру повідомлено 234 військовослужбовцям РФ та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб.

«Але цього недостатньо. Бо нашим завданням є встановлення кожного. Кожного, хто натискав кнопку запуску ракети. Кожного, хто віддавав наказ. Кожного, хто планував ці удари та звітував про їх виконання. Для таких злочинів не існує строку давності», – додав Кравченко

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять дітей, які були вбиті та поранені під час російської агресії.

«4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», – написав президент.

Нагадаємо, у середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.