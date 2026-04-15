Оперативне командування «Схід» очолив Герой України Ніколюк

Генерал-майор Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування «Схід». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в Генштабі ЗСУ.

До цього призначення «Схід» очолював бригадний генерал Дмитро Братішко.

Оперативне командування «Схід» – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил у східній частині України, на території п`яти областей. Штаб знаходиться в місті Дніпро. Територія відповідальності: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська області.

Що відомо про Ніколюка?

Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине на Кіровоградщині. Навчався в Шишкинській загальноосвітній школі.

У 1996 році закінчив навчання в Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі. У 2007 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Під час служби в лавах Збройних Сил України командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком у навчальному центрі «Десна», був начальником штабу 93-ї ОМБр, а згодом – командиром 92-ї ОМБр.

Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року фото: armyinform

Згодом у березні 2017 року Віктор Ніколюк був призначений начальником 169-го навчального центру. 5 грудня 2018 року йому присвоєно військове звання генерал-майора. З жовтня 2021 року по березень 2023 року Ніколюк був командувачем ОК «Північ».

Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року генерал-майор Віктор Ніколюк зустрів в м. Конотопі. З перших днів командував Силами оборони України на Чернігівщині, в ході вторгнення брав безпосередню участь у бойових діях.

У березні 2023 року Віктор Ніколюк був призначений командувачем Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. Вже 24 березня 2024 року він повідомив про складання цих повноважень.

З червня 2025 року обіймав посаду тимчасового командувача ОТУ «Донецьк», перед цим кілька місяців працював начальником штабу цього ж угруповання. Після переходу ЗСУ на корпусну структуру наприкінці 2025 року, в межах реформи, став командувачем 20-го армійського корпусу.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Зеленський присвоїв Ніколюку звання Герой України. Він уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.