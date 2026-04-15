Оперативне командування «Схід» очолив Герой України Ніколюк

Наталія Порощук
фото: viktornikoliy/Facebook

Генерал-майор Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування «Схід». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в Генштабі ЗСУ.

До цього призначення «Схід» очолював бригадний генерал Дмитро Братішко.

Оперативне командування «Схід» – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил у східній частині України, на території п`яти областей. Штаб знаходиться в місті Дніпро. Територія відповідальності: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська області.

Що відомо про Ніколюка?

Віктор Дмитрович Ніколюк народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкине на Кіровоградщині. Навчався в Шишкинській загальноосвітній школі.

У 1996 році закінчив навчання в Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі. У 2007 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Під час служби в лавах Збройних Сил України командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком у навчальному центрі «Десна», був начальником штабу 93-ї ОМБр, а згодом – командиром 92-ї ОМБр.

фото: armyinform

Згодом у березні 2017 року Віктор Ніколюк був призначений начальником 169-го навчального центру. 5 грудня 2018 року йому присвоєно військове звання генерал-майора. З жовтня 2021 року по березень 2023 року Ніколюк був командувачем ОК «Північ».

Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року генерал-майор Віктор Ніколюк зустрів в м. Конотопі. З перших днів командував Силами оборони України на Чернігівщині, в ході вторгнення брав безпосередню участь у бойових діях.

У березні 2023 року Віктор Ніколюк був призначений командувачем Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. Вже 24 березня 2024 року він повідомив про складання цих повноважень.

З червня 2025 року обіймав посаду тимчасового командувача ОТУ «Донецьк», перед цим кілька місяців працював начальником штабу цього ж угруповання. Після переходу ЗСУ на корпусну структуру наприкінці 2025 року, в межах реформи, став командувачем 20-го армійського корпусу.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Зеленський присвоїв Ніколюку звання Герой України. Він уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

Читайте також:

Росія підтягує війська на південному напрямку
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
19 березня, 17:59
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею солдатів на борту (відео)
23 березня, 20:46
Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда
28 березня, 16:42
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 846 танків
Втрати ворога станом на 8 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
8 квiтня, 07:09
Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
8 квiтня, 15:01
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
10 квiтня, 05:50

Суспільство

Кібербезпека України. Що покращилося за рік після прийняття євроінтеграційного закону
Кібербезпека України. Що покращилося за рік після прийняття євроінтеграційного закону
Яке релігійне свято відзначається 16 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 квітня 2026: традиції та молитва
Оперативне командування «Схід» очолив Герой України Ніколюк
Оперативне командування «Схід» очолив Герой України Ніколюк
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено
Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Сьогодні, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
