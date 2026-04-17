FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області

Основною ціллю окупантів є контроль над усією територією Донецької області

За даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок. Про це пише «Главком».

Журналіст зазначає, що Росія готує нову наступальну операцію на південному сході, залучаючи свій стратегічний резерв. Зокрема, зафіксовано перекидання близько 20 тис. військовослужбовців для посилення угруповання.

Згідно з оприлюдненими оцінками, загальна чисельність російського контингенту на території України наразі сягає близько 680 тис. солдатів. Основною метою такого нарощування сил залишається встановлення повного контролю над територіями Донбасу.

Нагадаємо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. Згодом стало відомо, що підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території.