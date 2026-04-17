Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Основною ціллю окупантів є контроль над усією територією Донецької області

За даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок. Про це пише «Главком».

Журналіст зазначає, що Росія готує нову наступальну операцію на південному сході, залучаючи свій стратегічний резерв. Зокрема, зафіксовано перекидання близько 20 тис. військовослужбовців для посилення угруповання.

Згідно з оприлюдненими оцінками, загальна чисельність російського контингенту на території України наразі сягає близько 680 тис. солдатів. Основною метою такого нарощування сил залишається встановлення повного контролю над територіями Донбасу.

Нагадаємо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. Згодом стало відомо, що підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території.

Теги: росія наступ Донеччина окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua