Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали
У ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали.
Крім того, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих людей.
«Значні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му», – додав Чаус.
Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.
Нагадаємо, Вночі 19 квітня російські терористи вдарили по Чернігову безпілотниками. Унаслідок російської атаки у Чернігові загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти.
Коментарі — 0