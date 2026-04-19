Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця

Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали

У ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали.

Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р. фото: Нацполіція

Крім того, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих людей.

«Значні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му», – додав Чаус.

Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

