Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
фото: Нацполіція

Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали

У ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали.

Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
фото: Нацполіція

Крім того, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих людей.

«Значні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му», – додав Чаус.

Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
фото: Нацполіція

Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Нагадаємо, Вночі 19 квітня російські терористи вдарили по Чернігову безпілотниками. Унаслідок російської атаки у Чернігові загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти. 

Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

